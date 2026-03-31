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Identificado o motorista que morreu após cair com carro no Rio Piraí; vítima deixa viúva e três filhos

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FOLHA DO ACO
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Foi identificado como Fernando Sales Pereira o motorista que morreu na segunda-feira (dia 30) após o carro que dirigia cair de uma ponte na RJ-145, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 24, no bairro Ponte de Cimento, e terminou com o veículo submerso a cerca de cinco metros de profundidade no Rio Piraí. O motorista estava sozinho, perdeu o controle da direção e saiu da pista antes de cair no rio. Fernando tinha 42 anos e era natural de Guaratinguetá. Ele deixa viúva e três filhos.

A vítima conduzia uma Fiat Strada preta, com placa de Guaratinguetá (SP), pertencente a uma empresa de automóveis, e transportava carga de óleo lubrificante. O material também ficou submerso, o que dificulta o trabalho de retirada e acende alerta para possível impacto ambiental.

O corpo foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. a causa da morte foi apontada como asfixia mecânica por afogamento.

A Polícia Civil, por meio da 94ª DP de Piraí, investiga as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Antonio Furtado, a retirada do veículo e da carga exige operação complexa, com uso de equipamentos especializados, devido à profundidade e às condições do local.

Foto: Reprodução

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