Jovem é preso em flagrante por agredir e ameaçar ex-companheira no Eucaliptal

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (dia 11), um homem de 22 anos suspeito de lesão corporal, ameaça e injúria contra a ex-companheira, de 23 anos, em um caso de violência doméstica ocorrido no bairro Eucaliptal.

Segundo a Polícia Civil, o casal manteve um relacionamento por cerca de sete anos e estava separado desde maio deste ano. De acordo com as investigações, uma discussão motivada pelo término da relação terminou em agressões. A vítima relatou que o ex-companheiro quebrou o celular dela, que ainda estava sendo pago, e em seguida a agrediu com socos no rosto e na cabeça, além de apertar seu pescoço.

Ainda conforme o relato, a jovem também foi ameaçada e ofendida pelo suspeito, que teria afirmado que divulgaria vídeos íntimos do casal. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o ex-companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência.

Após serem acionados, agentes da Deam realizaram diligências no bairro Eucaliptal. Inicialmente, os policiais foram informados de que o suspeito havia deixado o local em uma motocicleta. Durante as buscas, a equipe recebeu a informação de que ele retornaria à região e conseguiu localizá-lo poucos minutos depois, efetuando a prisão em flagrante.

O homem foi levado para a Deam de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias de violência doméstica para interromper o ciclo de agressões e garantir a proteção das vítimas. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias também podem ser feitas por meio da Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180.

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