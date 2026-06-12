Homem é preso por descumprir medida protetiva em BM; vítima vinha sendo agredida de forma reiterada

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (dia 12) por policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica, Familiar e Especial Adjunta Criminal da comarca.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi determinada após o investigado descumprir medidas protetivas concedidas pela Justiça em favor da companheira. As investigações apontaram que a vítima vinha sendo agredida de forma reiterada e que, mesmo após as determinações judiciais, o homem continuava desrespeitando as restrições impostas.

Após diligências, os agentes localizaram o suspeito no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Ele foi detido sem resistência e encaminhado à 90ª DP, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

O preso permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia, no número (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.