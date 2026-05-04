Homem é preso por furto de cabos elétricos em VR; ele foi flagrado em área de mata queimando o material furtado

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal, na manhã desta segunda-feira (dia 4), por furto de cabos elétricos na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta das 7h20.

De acordo com o boletim da corporação, os guardas foram avisados por um homem que relatou ter visto um indivíduo furtando cabos na Beira-Rio. Segundo o denunciante, ao perceber que estava sendo observado, o suspeito deixou o local de forma acelerada.

Com base nas informações, os agentes iniciaram buscas pela região e identificaram uma intensa fumaça saindo de uma área de mata nas proximidades de um posto de combustíveis. Ao entrarem no local, encontraram um homem com as características informadas, deitado próximo a uma grande quantidade de cabos elétricos que estavam sendo queimados.

Durante a abordagem, o suspeito não soube informar a procedência do material e foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), juntamente com todo o material apreendido. Ele possui diversas anotações criminais por furto, ameaça, posse de drogas e violação de domicílio.

Um funcionário do Departamento de Energia e Iluminação Pública (Deip) também esteve na unidade policial e reconheceu os cabos como sendo de propriedade da prefeitura. O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado.

Prejuízos financeiros e sociais

O furto de cabos tem sido um problema social e combatido intensamente pelas autoridades de Volta Redonda, inclusive com prisões e fiscalizações em pontos que podem ser utilizados como compra de produtos de origem ilícita. Um levantamento do Deip apontou que, nos últimos cinco anos, 72,5 quilômetros de fios e cabos foram furtados ou roubados, o que gerou um prejuízo de R$ 3,472 milhões ao município.

Além de um grande prejuízo financeiro, a prática traz um dano social ainda maior, deixando bairros sem energia elétrica, afetando os meios de comunicação e inviabilizando até mesmo o tratamento de saúde de pessoas enfermas.

Qualquer ação criminosa pode ser denunciada através dos telefones: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou Disque-Denúncia 0800 0260 667.

Foto: Divulgação/Semop.