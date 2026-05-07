22.5 C
V Redonda
quinta-feira, maio 7, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Prefeitura de Volta Redonda inaugura Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely...

Prefeitura de Volta Redonda inaugura Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely das Graças Alves Pinto

Por
FOLHA DO ACO
-

A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou nesta sexta-feira (dia 1º) o Espaço de Cuidado em Saúde Drª Suely das Graças Alves Pinto, localizado na Rua Coroados, 47, no bairro Aterrado. O novo equipamento amplia a oferta de atendimento especializado em saúde mental no município, fortalecendo a rede de atenção psicossocial.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto, do vice-prefeito Sebastião Faria, do deputado estadual Munir Neto, do deputado federal Lindbergh Farias, além de vereadores e outras autoridades.

O atendimento no local acontece por meio de encaminhamentos realizados pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). O funcionamento é baseado em uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, que realizam consultas agendadas, atendimentos individuais e grupos terapêuticos focados na reabilitação e no fortalecimento de vínculos.

A estrutura do espaço conta com quatro consultórios destinados ao atendimento ao público, além de uma sala específica para a realização de terapias integrativas.

Durante a inauguração, o prefeito Neto destacou a importância do novo equipamento para o município. “Esse espaço representa um avanço fundamental na forma como cuidamos da saúde mental da nossa população. Estamos ampliando o acesso a um atendimento mais humanizado, especializado e contínuo, garantindo dignidade e acolhimento para quem mais precisa. É também uma homenagem justa à doutora Suely, que dedicou sua vida a fortalecer essa rede de cuidado em Volta Redonda”, afirmou.

O deputado federal Lindbergh Farias enfatizou o legado da homenageada. “É uma homenagem linda para uma mulher lutadora, que passou a vida defendendo o SUS (Sistema Único de Saúde). Uma pessoa profundamente humana, que participou de toda a construção da saúde pública de Volta Redonda. Trabalhou comigo em Nova Iguaçu e sempre foi alguém que admirei muito”, declarou.

O deputado estadual Munir Neto falou sobre a relevância da inauguração. “Hoje é um dia histórico para Volta Redonda. Essa inauguração será muito importante para o trabalho com a saúde mental. E essa homenagem é mais do que merecida. A doutora Suely fez história na saúde pública, não só da cidade, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Fui parceiro dela e precisamos levar esse legado para toda a população”, afirmou.

A subsecretária municipal de Saúde, Sheila Filgueiras, também ressaltou o impacto da nova unidade para a rede pública. “O Espaço em Saúde representa muito para nós da Secretaria de Saúde. É um local pensado para receber o cidadão em sofrimento mental leve, evitando que esses quadros evoluam para situações mais graves. Estamos duplamente felizes por materializar um projeto idealizado pela doutora Suely. É um espaço que vem para acolher, cuidar das pessoas e proteger vidas”, disse.

O ambulatório tem como principal objetivo prestar assistência especializada a pessoas com transtornos mentais, oferecendo consultas de rotina, acompanhamento contínuo e cuidados programados, sem necessidade de internação hospitalar. A unidade atua de forma integrada à rede de saúde, contribuindo para a estabilização dos quadros clínicos, prevenção de crises e promoção da reinserção social dos usuários.

Homenagem

O espaço recebe o nome da médica Suely das Graças Alves Pinto, que foi coordenadora técnica da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda e faleceu em março deste ano.

Ao longo de sua trajetória como servidora pública, Suely dedicou sua vida ao cuidado com as pessoas. Teve papel fundamental na construção e no fortalecimento da política de saúde mental no município, conduzindo o trabalho dos Caps, das residências terapêuticas e o acompanhamento de pacientes internados.

Também exerceu funções de destaque na administração pública, como vice-prefeita entre 2001 e 2004, durante a gestão do prefeito Neto, além de ter sido secretária municipal de Saúde, diretora do Hospital São João Batista (HSJB) e colaboradora ativa em iniciativas do Governo do Estado.

Representando a família, Artur Canazza, filho da médica, destacou a importância simbólica do espaço. “Esse Espaço é mais um legado que minha mãe deixou para todos nós. É a realização de um sonho pelo qual ela lutou muito. Quero agradecer à Prefeitura de Volta Redonda e ao prefeito Neto por concretizarem esse projeto”, disse.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.