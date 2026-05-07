Combate ao crime: Polícia Civil fecha desmanche clandestino e prende suspeito em Resende

A Polícia Civil fechou, nesta quinta-feira (dia 7), um desmanche clandestino de veículos em Resende e prendeu em flagrante um homem de 57 anos apontado como proprietário do estabelecimento. A ação foi realizada por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Michel Floroschk.

Segundo a polícia, no local foram encontrados um motor com suspeita de adulteração e o vidro traseiro de um veículo modelo Palio Weekend que havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro, em fevereiro de 2024.

Ainda de acordo com as investigações, os agentes localizaram diversas outras peças automotivas sem comprovação de procedência. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar a origem do material apreendido e possíveis outros envolvidos no esquema criminoso.

O suspeito foi levado para a 89ª DP, onde foi autuado em flagrante. Depois dos procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também pediu a colaboração da população com informações que possam ajudar nas investigações e no combate à criminalidade na região.

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