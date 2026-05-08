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Homem morre atropelado ao atravessar a Dutra, em Resende

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado na tarde desta sexta-feira (dia 8) no km 305 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, em frente ao Graal Embaixador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento envolveu um veículo de carga e a vítima morreu ainda no local.

Por causa do atendimento da ocorrência, houve interdição parcial da pista, o que provocou lentidão e congestionamento no trecho.

Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão relatou que o pedestre atravessava a rodovia enquanto falava ao celular e não teria percebido os veículos que passavam pela pista.

Foto: Divulgação/PRF

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