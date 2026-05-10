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Tombamento de carreta interdita pista de descida da Serra das Araras

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FOLHA DO ACO
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Uma carreta tombou na manhã deste domingo (dia 10) na descida Serra das Araras, em Piraí. O acidente aconteceu no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, na curva conhecida como Boca do Leão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 13h50 a pista de descida precisou ser interditada para a retirada da carga e realização do destombamento do veículo.

A previsão inicial era de cerca de duas horas de interdição para os trabalhos de remoção e liberação da via. Motoristas enfrentam lentidão no trecho.

Foto: Divulgação/PRF

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