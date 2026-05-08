Programa Castra Mais RJ chega a Paraty levando castração gratuita de cães e gatos

Com mais de 10 mil cirurgias realizadas no estado, o Castra Mais RJ chega a Paraty do dia 11 a 15 de maio, em Barra Grande. O programa gratuito de castração de cães e gatos será realizado das 8 às 15h, na Rua São Roque, ao lado do posto de saúde. A iniciativa tem capacidade para realizar até 300 esterilizações por dia.

Para participar, os tutores devem realizar o agendamento no site http://castramaisrj2.com.br/. É obrigatório que os animais estejam cadastrados também no SinPatinhas, plataforma do Governo Federal que concentra informações sobre animais domésticos em todo o país.

Além da castração, os pets atendidos recebem microchip de identificação, implantado de forma subcutânea. O dispositivo armazena dados do tutor, como nome, telefone e endereço, contribuindo para a segurança e identificação dos animais.

O Castra Mais RJ é viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ).

-A castração melhora a qualidade de vida dos pets, contribui para reduzir o abandono, previne doenças, além de ser um ato de amor. Seguimos expandido o Castra Mais RJ por todo o estado para levar serviço gratuito de qualidade para a população – concluiu Marcelo Queiroz.