Tenente-coronel Amanda Neves Ferreira assume comando do 28º BPM em Volta Redonda

A tenente-coronel Amanda Neves Ferreira assumiu oficialmente, nesta segunda-feira (dia 11), o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar, em substituição ao coronel Moisés Pinheiro Sardemberg. A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada na sede da unidade, no bairro Voldac, em Volta Redonda, marcando o início de uma nova fase no policiamento do Sul Fluminense.

A mudança integra a reorganização promovida pelo alto comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e envolve também alterações no comando do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Sardemberg deixa o comando do batalhão para assumir a chefia do Estado-Maior no Sul Fluminense, função considerada estratégica dentro da corporação por atuar no planejamento operacional e na coordenação administrativa das ações policiais na região.

O 28º BPM é responsável pelo policiamento em cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro. À frente da unidade, Sardemberg encerra sua gestão com indicadores positivos na redução da criminalidade. Dados divulgados pelo batalhão apontam queda de 75% nos roubos de veículos, 29% nos roubos de rua e 20% na letalidade violenta em abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O levantamento também registrou ausência de roubos de carga no período.

Durante abril, o batalhão contabilizou ainda 146 prisões, 142 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, 16 menores apreendidos, 11 armas retiradas de circulação, sete veículos recuperados e o cumprimento de quatro mandados de prisão. Segundo Sardemberg, os resultados refletem estratégias internas voltadas à valorização do efetivo policial e à integração das forças de segurança com a população.

A nova comandante chega ao 28º BPM após atuação de destaque no comando do 33º Batalhão da Polícia Militar. Em dois anos à frente da unidade, Amanda Neves Ferreira coordenou ações que resultaram na apreensão de 86 armas de fogo, retirada de mais de meia tonelada de drogas de circulação e cumprimento de 125 mandados de prisão. No período, 842 adultos foram presos e os índices de letalidade violenta, roubo de veículos, roubo de rua e roubo de carga atingiram os menores níveis desde 2003.

As mudanças também incluem a chegada da coronel Daniela Farias ao comando do 5º CPA. Ex-subcomandante do 1º CPA, na capital fluminense, ela passa a ser a primeira mulher a comandar o policiamento do Sul Fluminense. Já o coronel Belitardo, que atuava na Companhia Independente de Paraty, assume o comando do 33º BPM.