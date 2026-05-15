Dutra: Carga milionária e superdimensionada chega à região sob escolta da PRF

Uma carga superdimensionada avaliada em quase R$ 30 milhões chamou a atenção de motoristas que passaram pela Rodovia Presidente Dutra nessa quinta-feira (dia 14). O transporte, escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), percorreu o trecho entre Queluz (SP) e Itatiaia (RJ), onde ficará estacionado até a próxima semana antes de seguir viagem rumo ao Porto de Itaguaí.

De acordo com a PRF, a operação foi realizada pela equipe DELTA da 7ª Delegacia da corporação. A carga transporta um transformador industrial de grandes proporções, pesando 234.254 quilos e avaliado em R$ 29.959.222,04.

A combinação entre o veículo e a carga impressiona pelas dimensões: são 3,96 metros de largura, 5,75 metros de altura e um Peso Bruto Total Combinado de 375,7 toneladas.

Por conta do tamanho e do peso, o comboio trafega em velocidade reduzida, em torno de 30 quilômetros por hora, exigindo acompanhamento especial da PRF. Durante o deslocamento, os agentes precisaram controlar o fluxo de veículos na rodovia, já que não era possível realizar ultrapassagens enquanto a carga estava em movimento.

O transformador saiu de Guarulhos, em São Paulo, e tem como destino final o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A previsão é que a viagem seja retomada na próxima semana.

Foto: Divulgação/PRF