Presidente do Instituto Dagaz representará o Rio na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura no Espírito Santo

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, foi eleita delegada titular do Estado do Rio de Janeiro para representar o estado na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, considerado um dos principais encontros da rede brasileira de Cultura Viva. O evento será realizado entre os dias 19 e 24 de maio, em Aracruz, no Espírito Santo, reunindo representantes culturais de diversas regiões do país.

Com o tema “Pontos de Cultura pela Justiça Climática”, a programação vai promover debates sobre o papel da cultura no enfrentamento da crise climática, além de discutir políticas públicas voltadas ao fortalecimento comunitário, à valorização dos saberes tradicionais e aos direitos culturais.

A edição deste ano também celebra os 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva e contará com plenárias, seminários e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, marcado para os dias 19 e 20 de maio. O encontro terá ainda a participação das etnias indígenas Tupiniquim e Guarani, reforçando o diálogo entre cultura, território e preservação ambiental.

Segundo Marinez Fernandes, a participação no evento representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Instituto Dagaz na promoção de políticas culturais e no fortalecimento da economia criativa no estado do Rio de Janeiro.

“Participar desse evento, que é muito importante para a discussão de políticas culturais para todo o país, só me faz acreditar que todo o trabalho realizado à frente do Instituto Dagaz ultrapassa fronteiras para colaborar com políticas culturais de forma séria e relevante para toda a cadeia produtiva da economia criativa”, afirmou.

A Teia Nacional é promovida pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e busca integrar ações culturais e ambientais, incentivando práticas de resiliência comunitária e o conceito de “Bem Viver” diante das mudanças climáticas.

Entre os apoiadores e participantes da articulação cultural está a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, que também preside o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura.

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