CSN: Sindicato convoca manifestação na passagem superior da Usina nesta sexta-feira

O Sindicato dos Metalúrgicos convocou uma manifestação para esta sexta-feira (dia 15), às 6h, na passagem superior da Companhia Siderúrgica Nacional, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, em meio ao impasse nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027.

Segundo o sindicato, a mobilização é uma resposta ao que a entidade classifica como falta de avanços nas negociações com a empresa. O objetivo, de acordo com o comunicado, é demonstrar “a força e a unidade da categoria” diante do impasse nas rodadas de negociação.

A entidade destacou que a manifestação não representa uma greve imediata, mas um ato organizado para pressionar a empresa por melhorias e valorização dos trabalhadores.

O esclarecimento foi feito após questionamentos de funcionários que defendem uma paralisação total das atividades. O sindicato lembrou que a greve é um direito constitucional regulamentado pela Lei nº 7.783/89, que prevê etapas obrigatórias, como convocação de assembleia, votação da categoria e comunicação oficial.

Segundo a entidade, o descumprimento dessas exigências poderia tornar o movimento irregular, expondo trabalhadores a sanções, como descontos salariais, multas e até demissões.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, afirmou que a prioridade da entidade é garantir a segurança jurídica dos trabalhadores.

“Cada passo dado pelo Sindicato é pensado para proteger a categoria. Nossa luta é firme, mas também responsável. Não vamos colocar nenhum companheiro em risco por atitudes precipitadas”, declarou.

O sindicato informou ainda que seguirá conduzindo as negociações “com estratégia”, buscando avanços nas reivindicações sem comprometer os direitos dos representados.