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Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realiza manifestação na CSN por impasse no Acordo Coletivo

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FOLHA DO ACO
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou, na manhã desta sexta-feira (dia 15), uma manifestação na portaria da Companhia Siderúrgica Nacional, na Vila Santa Cecília, em protesto contra a forma como a empresa vem conduzindo as negociações para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A data-base da categoria é 1º de maio, e a empresa havia solicitado prorrogação das negociações até o dia 15. No entanto, segundo o sindicato, até o momento não houve avanço nas tratativas. Já foram realizadas duas reuniões entre sindicato e empresa, mas as propostas apresentadas pela CSN foram consideradas inaceitáveis pelo sindicato.

Durante a manifestação, o presidente do sindicato, Odair Mariano, criticou a postura da empresa diante da categoria. “A forma como ela vem tratando a categoria é inadmissível. O trabalhador tem que ser tratado com dignidade. É dignidade. O trabalhador não pode ser tratado com humilhação. O trabalhador não pode ser tratado do jeito que tem sido tratado. Querer oferecer um reajuste de 1% para quem ganha mais de R$ 5 mil é uma vergonha”, afirmou Odair Mariano.

O sindicato reforçou que seguirá mobilizado em defesa dos trabalhadores e cobra da empresa uma proposta que valorize a categoria e respeite os direitos dos metalúrgicos.

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