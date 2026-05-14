Polícia Civil prende suspeito de chefiar tráfico e investigado por homicídios em Barra Mansa

Agentes da Polícia Civil prenderam, no início da noite desta quinta-feira (dia 14), um homem de 24 anos apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando e investigado por envolvimento em homicídios ligados ao tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais da 90ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Marcus Montez.

Segundo a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedido pela Primeira Vara Criminal de Barra Mansa em dezembro de 2025. As investigações apontam que ele seria um dos principais operadores da facção criminosa na prática de execuções relacionadas ao tráfico, com atuação em Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral.

Ainda conforme a corporação, o homem possui 16 anotações criminais, incluindo registros por porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a polícia, o setor de inteligência da 90ª DP identificou que o suspeito estava escondido no bairro 9 de Abril, em Barra Mansa. Equipes foram deslocadas para o local e realizaram uma ação considerada rápida e estratégica para surpreender o alvo.

Ao perceber a chegada dos agentes, o investigado ainda tentou fugir, mas acabou capturado pelos policiais civis.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede da 90ª DP, onde permaneceu custodiado. O suspeito será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

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