“Elas no Comando” reúne palestras e feira de empreendedorismo feminino em Volta Redonda

Mulheres empreendedoras, profissionais da saúde, educadoras e lideranças femininas terão um espaço voltado à troca de experiências, desenvolvimento pessoal e fortalecimento do protagonismo feminino no próximo dia 23 de maio, em Volta Redonda. O evento “Elas no Comando” será realizado das 8h às 17h, no campus da UGB/Ferp, no bairro Aterrado.

A proposta do encontro é promover reflexões sobre liderança feminina, empreendedorismo, saúde, maternidade e desenvolvimento humano, reunindo palestrantes de diferentes áreas em uma programação voltada ao empoderamento e à ampliação da participação das mulheres nos espaços de decisão.

De acordo com a organização, o “Elas no Comando” nasce como um movimento de impacto social, com o objetivo de incentivar mulheres a assumirem posições de liderança “com coragem, ética e visão de futuro”. A iniciativa também pretende fortalecer a autonomia, a confiança e o senso de pertencimento feminino, tanto na vida profissional quanto pessoal.

Entre os destaques da programação está a palestra “De Improvável a Empresária: Como Mulheres Constroem Negócios Lucrativos com Propósito”, ministrada pela psicóloga e mentora de carreira Ana Clara Bittencourt, fundadora do Instituto Foco & Bem-Estar e referência em empreendedorismo feminino.

A educadora Paula Souza, que atua há mais de 30 anos na área da educação e é mestranda em Ensino em Ciências da Saúde e Meio Ambiente, abordará o tema “Da Escuta ao Comando: o Caminho da Liderança Feminina”. Segundo a organização, a palestra irá discutir os desafios e as possibilidades da liderança construída a partir da escuta, da sensibilidade e da intencionalidade.

Outro tema que integra a programação é a maternidade. A psicóloga Adriana Santiago apresentará a palestra “Ser Mãe sem Culpa: a educação parental como estratégia para relação entre mães e filhos”. Com mais de três décadas de atuação, ela é referência em Psicologia Positiva, Neurociência e Terapia do Esquema, além de autora de livros voltados à educação parental.

A área da saúde feminina também terá espaço no evento com a nutricionista clínica Simone Maia, especialista em Nutrição Esportiva e Fitoterapia. Ela falará sobre “Nutrição Além dos Nutrientes: prazer e acolhimento na saúde da mulher”, propondo uma reflexão sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida.

Além das palestras, o “Elas no Comando” contará com painéis temáticos, feira de empreendedoras e atividades voltadas ao networking e à valorização do empreendedorismo feminino.

Os organizadores destacam que o evento é aberto a mulheres que desejam desenvolver habilidades de liderança, ampliar conexões e fortalecer sua atuação em diferentes áreas da sociedade.