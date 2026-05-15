Carga de doces se espalha pela BR-393 após semi-reboque de carreta bitrem se soltar e tombar em Três Rios; tentativa de saque foi contida pela PRF

Um acidente envolvendo uma carreta bitrem provocou interdição parcial da BR-393, na altura do km 162, em Três Rios, na manhã desta sexta-feira (dia 15). O caso aconteceu por volta das 11h30, quando o segundo semi-reboque da composição se soltou e tombou na pista.

De acordo com as informações iniciais, parte da carga de doces ficou espalhada pela rodovia. A pista no sentido Três Rios precisou ser interditada temporariamente e o trânsito passou a fluir em mão dupla pelas faixas da pista contrária (sentido Paraíba do Sul).

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, houve uma tentativa de saque da carga logo após o acidente. No entanto, uma equipe que passava nas proximidades conseguiu conter a situação rapidamente.

O veículo foi removido para o acostamento e a seguradora ficou responsável pelas providências para retirada da carga e do semi-reboque tombado. Após o atendimento da ocorrência, o trânsito foi totalmente liberado no trecho.

Foto: Divulgação/PRF