Grupo AAPVR faz 53 anos e comemora com um dia inteiro de ações de cidadania

No dia 20, há 53 anos, um grupo de sete visionários fundava àquela que seria, anos depois, classificada como a maior Associação de Aposentados e Pensionistas da América Latina. E, no dia 20 deste mês, para celebrar todo esse crescimento e o que ainda está por vir, o Grupo AAPVR vaI realizar um dia de muita alegria e serviços prestados a toda a comunidade, na Praça Pandiá Calógeras, em frente a sua sede.

A partir das 8 horas, haverá hasteamento das bandeiras, a apresentação da bela Fanfarra dos Ex Alunos da ETPC, entrega de moções e diplomas de honra ao mérito. Também terá vários stands, na praça, prestando muitos serviços aos presentes, como apoio contra a depressão, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, doação mudas/ coleta seletiva e orientação e conscientização sobre direitos das mulheres.

Outros serviços que serão prestados nesse dia: atendimento para microempreendedores ou potenciais empresários, orientações para capacitações e consultorias, com profissionais do SEBRAE; Conscientização e prevenção/ saúde mental, orientações previdenciárias, Apresentação dos projetos Bailes da vida e Resgatando saberes, Conscientização sobre importância de vacinação, dicas sobre influenciador digital e posto avançado da Light, para negociações de débitos, atualização de titularidade, solicitação da tarifa social de energia elétrica, esclarecimentos sobre a conta de luz e também, a troca de lâmpadas antigas.

Tudo isso grátis, mas a diretoria da AAPVR pede para, quem puder, levar um quilo de alimento não perecível que será doado a Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva (antigo Asilo Dom Bosco) e a outros, através do Grupo de Ação Voluntária (GAV).