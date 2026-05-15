Aciap BM reforça apoio à segurança pública com doação para obras da 3ª Cia Independente da PM em Barra Mansa

As obras de construção da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar receberam um importante reforço nesta sexta-feira (dia 15 de maio, com a doação realizada pela Aciap BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa). O repasse – cujo valor não foi informado – foi entregue ao tenente-coronel José Zeumo, que irá comandar a nova Cia, pela presidente da entidade, Fernanda Moysés, que visitou as obras acompanhada dos diretores Manoel Duarte, Roberto Souza e Elaine Daniel, além do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello.

De acordo com o tenente-coronel José Zeumo, atualmente Barra Mansa conta com cerca de 160 policiais militares e 27 viaturas em operação. A expectativa, segundo ele, é de ampliação desse efetivo nos próximos meses. “Existe a previsão de que a próxima turma de recrutas acrescente aproximadamente 60 policiais ao efetivo da cidade. Nosso principal objetivo agora é concluir a obra e iniciar as operações da Companhia. A expectativa é finalizar a estrutura física até o fim de junho e inaugurar a unidade no início de julho”, afirmou.

Zeumo também destacou a importância do apoio das entidades empresariais para a concretização do projeto. “Acreditamos que, sem o apoio da Associação Comercial, da CDL e do Sicomércio, a construção da Companhia não seria viável. Essa união de esforços tem sido fundamental para transformar esse projeto em realidade. Trata-se de um investimento direto na segurança e no bem-estar da população de Barra Mansa”, enfatizou.

A nova Companhia Independente permitirá que o município conte com um policiamento exclusivo e totalmente dedicado à cidade, fortalecendo as ações de segurança pública e ampliando a capacidade operacional da Polícia Militar na região. “Embora a população já seja atendida pelo 28º Batalhão, o funcionamento da Companhia Independente, aliado ao reforço no efetivo policial prometido para os próximos meses, representará um ganho significativo para a segurança pública e para toda a população de Barra Mansa”, frisou o tenente-coronel.

A presidente da Aciap BM fez questão de ressaltar que a instalação da 3ª Companhia Independente representa uma conquista histórica para Barra Mansa e atende a uma antiga reivindicação da Associação Comercial e de toda a sociedade civil organizada: “Além do aumento do efetivo policial, os agentes que já atuam no município deixarão de ser deslocados para outras cidades. Também teremos uma estrutura própria de inteligência da Polícia Militar, totalmente voltada para o mapeamento da criminalidade local. Isso representa mais segurança, mais policiamento nas ruas e, consequentemente, uma redução nos índices de criminalidade”.