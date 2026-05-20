Katia Miki entrega obras e anuncia novos investimentos no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí

A Prefeitura de Barra do Piraí segue avançando com obras de infraestrutura e melhorias urbanas no bairro Caixa d’Água. Desde o início da gestão da prefeita Katia Miki, a localidade vem recebendo investimentos com foco em mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores.

O bairro já recebeu dois muros de contenção, sendo um na Rua Mendes e outro na Rua João Frutuoso, além do asfaltamento da Rua Mendes e da Rua Rodeio, garantindo mais acessibilidade, segurança e dignidade para a população.

Uma das cenas mais marcantes da visita foi o depoimento da senhora Wanda, de 86 anos, moradora mais antiga da Rua Mendes. Emocionada com as melhorias realizadas, ela destacou a transformação vivida pela comunidade.

“Nunca pensei que poderia desfrutar desse momento. Agora podemos até mandar o táxi deixar na porta. Muito obrigada, prefeita”, afirmou Dona Wanda.

Durante a visita, a prefeita Katia Miki destacou sua alegria ao perceber que o trabalho desenvolvido pela administração municipal já apresenta resultados concretos e impacta diretamente a vida das pessoas do bairro Caixa d’Água.

“É muito gratificante, para mim, como prefeita, ouvir o quanto o nosso trabalho tem trazido impacto positivo na vida das pessoas. No bairro Caixa D’Água, fizemos a pavimentação asfáltica de ruas que há mais de 40 anos não recebiam esse serviço e construímos muros de contenção que já garantem mais segurança para a comunidade”, destacou Katia Miki.

A prefeita também garantiu que os investimentos vão continuar. Estão previstas a construção de outros cinco muros de contenção na Rua Trajano de Moraes, o asfaltamento da Rua João Frutuoso e a implantação de uma Unidade Básica de Saúde no bairro, reforçando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento, a valorização e o cuidado com a população do Caixa d’Água.

“Assumimos uma cidade com muitos problemas: sem recursos, com dívidas, tomada pelo lixo, sem cuidado com os bairros, com obras paralisadas e sem investimentos. Chegamos para mudar esse cenário. E, com planejamento, articulação política e trabalho sério, vamos continuar avançando e transformando Barra do Piraí”, finalizou Katia.