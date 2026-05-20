Motorista fica ferido após carro capotar na BR-393, em Vassouras

Um motorista de 26 anos ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (dia 20) na BR-393, em Vassouras. O caso aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 239, na pista sentido Vassouras.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o automóvel saiu da pista e capotou às margens da estrada. O condutor foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital de Vassouras com ferimentos leves.

Apesar do acidente, não houve necessidade de interdição da pista e o trânsito seguiu normalmente no trecho.

Foto: Divulgação/PRF