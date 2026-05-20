Colisão entre ônibus e moto deixa dois mortos em Piraí

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de terça-feira (dia 19), no bairro Enseada das Garças, em Piraí, resultou na morte de duas pessoas após colisão frontal entre um ônibus e uma motocicleta em uma estrada de terra, sem iluminação. As vítimas são Rone de Sá Oliveira, de 29 anos, e Melchioro Mirko, de 50 anos, que estavam na motocicleta no momento do impacto.

“O ônibus trafegava por uma via de terra, em local escuro, quando a motocicleta, que vinha em sentido contrário, colidiu frontalmente com o veículo. As circunstâncias indicam que a moto estava em alta velocidade, o que pode ter contribuído decisivamente para o acidente”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista, de 29 anos, era morador de Paracambi, e o garupa, de 50 anos, era um cidadão italiano que estava há pouco tempo no Brasil. Ambos trabalhavam em uma pousada próxima ao local do acidente. Com o impacto, os dois foram arremessados ao solo e morreram ainda no local.

“O motorista do ônibus permaneceu no local, tentou prestar socorro imediatamente e, diante da ausência de sinal de telefonia, precisou se deslocar até um ponto mais alto para acionar o atendimento de emergência. O SAMU foi chamado, mas, infelizmente, as vítimas já estavam sem vida quando a equipe chegou”, detalhou o delegado Antonio Furtado.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil realizou a perícia no local para apurar a dinâmica do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, podendo a pena chegar a seis anos de prisão, a depender da conclusão das investigações.

“É importante esclarecer que, caso fique comprovado que houve culpa exclusiva do motociclista, o motorista do ônibus poderá ser isentado de responsabilidade. Além disso, como ele permaneceu no local e buscou prestar socorro, a legislação impede a prisão em flagrante e também a fixação de fiança neste momento”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.