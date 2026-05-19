Odair Mariano é empossado presidente do PDT de Volta Redonda e reforça compromisso com o desenvolvimento da cidade

Odair Mariano foi empossado nessa segunda-feira (dia 18) como novo presidente do PDT de Volta Redonda. A cerimônia foi conduzida pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e reuniu importantes lideranças políticas do Sul Fluminense na sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos.

Também participaram do ato a deputada estadual Martha Rocha e o presidente do PDT da capital, Leo Lupi. Durante a solenidade, Carlos Lupi destacou a importância de Volta Redonda para a história do partido e ressaltou o papel de Odair Mariano na condução de pautas voltadas ao desenvolvimento social e econômico da cidade.

“Volta Redonda tem um simbolismo muito grande para o PDT e o Odair vai repetir no partido o que ele já faz com sucesso: defender os trabalhadores e o progresso social na cidade e no estado”, afirmou Lupi.

Ao assumir a presidência municipal do partido, Odair Mariano destacou o compromisso com a reconstrução política e social da cidade, reforçando a defesa da dignidade da população e a busca por mais oportunidades: “É um orgulho poder trabalhar e conduzir o partido em Volta Redonda. Vou me esforçar ao máximo, em conjunto com pessoas que estão alinhadas, para alcançar os mesmos objetivos: conquistar o povo e mostrar para cada cidadão que dias melhores virão. É defender a dignidade do trabalhador, a geração de emprego, a educação de qualidade e o progresso do estado e da nação”, declarou Odair.

Além de Odair, Alex Clemente também foi empossado na nova composição partidária, assumindo o cargo de tesoureiro do PDT de Volta Redonda.

Para Alex Clemente, a nova missão representa a oportunidade de contribuir com uma política mais próxima da população e comprometida com resultados concretos: “Recebo essa responsabilidade com muito compromisso e seriedade. Vamos trabalhar ao lado do presidente Odair para fortalecer o partido, ampliar o diálogo com a população e construir um projeto político que realmente represente os interesses da população e das famílias de Volta Redonda”, afirmou Alex.

A nova composição do PDT em Volta Redonda marca uma nova fase de articulação política voltada ao fortalecimento das pautas sociais, ao desenvolvimento regional e à construção de propostas que contribuam diretamente para o futuro da cidade.

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