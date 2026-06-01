Cais Conforto segue sem data de reabertura enquanto prefeitura investe R$ 3,7 milhões no Zoológico

Mais uma vez, a promessa de reinauguração do Cais Conforto não se confirmou. A previsão mais recente nos bastidores da administração municipal indicava que a unidade de saúde poderia ser reaberta nesta sexta-feira (dia 29), data em que o prefeito Neto (PP) completa 70 anos. O cenário, porém, mudou novamente, e a retomada do atendimento segue sem prazo oficial definido.

O Cais Conforto está fechado desde 1º de julho de 2022 para obras de reforma. Passados quase quatro anos, o espaço continua cercado por anúncios e sucessivos adiamentos. Enquanto a reabertura da unidade segue indefinida, o Diário Oficial mostra que os investimentos em outras áreas da administração municipal continuam avançando.

Desta vez, a Prefeitura de Volta Redonda formalizou, no dia 13 de maio, um contrato de R$ 3,7 milhões para obras de manutenção e revitalização do Zoológico Municipal, localizado na Rua 93C, na Vila Santa Cecília. O valor chama atenção diante do discurso recente da própria administração sobre os custos para manter o Cais em funcionamento.

Segundo estimativas da prefeitura, a folha de pagamento dos profissionais que irão atuar na unidade – entre médicos e servidores da área administrativa – deve girar em torno de R$ 500 mil mensais. Na prática, o montante destinado à obra do Zoológico seria suficiente para custear pelo menos seis meses da operação do Cais Conforto.

O Contrato nº 240/2026 foi firmado com a Construtora Leal de Volta Redonda, vencedora da licitação realizada por meio de Concorrência Eletrônica. O documento foi assinado pelo secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, e pelo representante da empreiteira.

A partir da emissão da Ordem de Serviço, a empresa – sediada no bairro Santo Agostinho – terá prazo de 18 meses para concluir os trabalhos, executados sob regime de empreitada por preço unitário.

Nova justificativa

Na semana passada, o prefeito Neto voltou a evitar anunciar oficialmente uma data definitiva para a reinauguração do Cais Conforto. A nova justificativa apresentada pela administração municipal para o prolongamento do fechamento é a dificuldade em contratar profissionais para compor a equipe técnica da unidade.

O argumento, no entanto, tem sido recebido com desconfiança por moradores e por setores ligados à saúde pública, já que o Cais acumula uma sequência de previsões de reabertura divulgadas ao longo dos últimos anos que acabaram não se concretizando.

Fiscalização

O processo administrativo que originou o contrato do Zoológico estabelece uma série de exigências para a execução das obras. A fiscalização dos serviços ficará sob responsabilidade de equipes técnicas da própria administração municipal.

Pelo contrato, a empreiteira deverá fornecer mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução do serviço, além de assumir custos relacionados ao transporte e remoção diária de entulhos. Os pagamentos serão realizados em parcelas, após medições oficiais e mediante comprovação de regularidade da empresa junto ao FGTS e ao INSS dos trabalhadores.