Motociclista fica gravemente ferido após perder controle da moto e bater em poste em Volta Redonda

Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido na tarde desse sábado (dia 30) após sofrer um acidente no Parque das Ilhas, próximo ao bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O momento da colisão foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

De acordo com o vídeo, o jovem seguia pela via quando tentou desviar de um carro. Durante a manobra, ele perdeu o controle da motocicleta, saiu da trajetória e acabou colidindo violentamente contra um poste às margens da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 para atender a ocorrência. Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital São João Batista (HSJB).

Segundo informações da unidade médica, o motociclista apresentou um episódio de convulsão ainda no local do acidente. Além disso, foi constatada uma fratura na perna direita. Ele passou por exames após dar entrada no hospital.

Apesar da gravidade do acidente, o Hospital São João Batista informou que o paciente permanece lúcido e segue em observação médica. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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