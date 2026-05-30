Caminhoneiro fica ferido durante tentativa de assalto na BR-393, em Volta Redonda

Um caminhoneiro de 43 anos ficou ferido durante uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (dia 30), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. O veículo, pertencente à empresa Seara, seguia pela rodovia quando foi abordado por criminosos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e um ajudante trafegavam pelo local quando um Honda Civic prata emparelhou com o caminhão. Os ocupantes do carro teriam ordenado que o condutor parasse o veículo. Como a determinação não foi obedecida, os suspeitos efetuaram disparos em direção ao caminhão.

Durante a ação, o motorista foi atingido de raspão no ombro. No entanto, de acordo com a PRF, os ferimentos foram provocados apenas por estilhaços, que inicialmente não puderam ser identificados como fragmentos de projéteis balísticos ou de vidros quebrados do próprio caminhão.

Após os disparos, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Apesar do acidente, os criminosos desistiram da ação e fugiram sem levar a carga ou o veículo.

O caminhoneiro foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda. O caso foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde serão adotadas as medidas investigativas cabíveis. A princípio, o registro foi feito como tentativa frustrada de roubo.