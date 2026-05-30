Estouro de pneu provoca queda de moto e deixa duas pessoas feridas na Dutra, em Resende

Duas pessoas ficaram feridas após uma queda de motocicleta na manhã deste sábado (dia 30), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 11h45, na altura do km 304 da rodovia, no sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma motocicleta Royal Enfield Bullet C500, com placa do Rio de Janeiro, perdeu o controle da direção após o estouro do pneu traseiro do veículo.

Com a perda de controle, o motociclista, de 31 anos, e a passageira, de 26 anos, caíram na pista e sofreram ferimentos.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate da CCR RioSP e foram encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende.

A PRF esteve no local.

Foto: Divulgação/PRF