CSN abre 220 vagas para formação de jovens no Sul Fluminense; inscrições vão até 4 de junho

A Companhia Siderúrgica Nacional abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz com 220 vagas destinadas a jovens da Região Sul Fluminense. As oportunidades são para formação nas áreas de Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção, Caldeiraria e Assistente Administrativo, com atividades teóricas e práticas realizadas em parceria com o SENAI, em Volta Redonda (RJ).

Do total de vagas, 71 são destinadas à modalidade teórica e 149 à modalidade prática. A maior parte das oportunidades é voltada para o curso de Mecânico de Manutenção, com 120 vagas abertas. Também estão disponíveis 50 vagas para Eletricista de Manutenção, 30 para Assistente Administrativo e 20 para Caldeiraria.

Na modalidade teórica, os candidatos devem ter entre 17 e 18 anos e estar cursando o ensino médio. Os selecionados terão aulas de quatro horas diárias no SENAI de Volta Redonda. Já a modalidade prática é destinada a jovens entre 18 e 22 anos, com ensino médio completo, que irão cumprir jornada de oito horas por dia, divididas entre formação teórica no SENAI e atividades práticas na CSN.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de junho apenas no site de oportunidades da empresa em www.csn.com.br/oportunidades .

O programa tem como objetivo ampliar a qualificação profissional de jovens da região, promovendo capacitação técnica aliada à experiência prática no ambiente industrial. A duração do programa pode chegar a 11 meses.

Os participantes selecionados terão direito a remuneração e benefícios, entre eles assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa para os aprendizes da modalidade prática, seguro de vida e auxílio academia, com acesso às plataformas TotalPass e Wellhub.



Entre os pré-requisitos estão ter entre 17 e 22 anos, residir em Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí ou Porto Real, além de estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído os estudos, dependendo da modalidade escolhida. Para candidatos do sexo masculino, é exigido certificado de reservista. Também não podem participar jovens que tenham atuado como aprendizes da CSN nos últimos seis meses ou que já tenham concluído o curso pretendido em alguma unidade do SENAI.



O processo seletivo inclui reunião informativa, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. A companhia incentiva a participação de mulheres e pessoas com deficiência no programa.