Douglas Ruas reúne lideranças no Médio Paraíba e defende pacote de desenvolvimento econômico e infraestrutura para a região

O deputado estadual Douglas Ruas esteve nesta quarta-feira (dia 27), na região do Médio Paraíba, onde cumpriu uma série de agendas com lideranças, moradores e representantes do setor econômico. Ao longo do dia, participou de reuniões em Resende, Porto Real e Quatis, ampliando seu apoio na região e debatendo medidas de desenvolvimento para as cidades.

Em Resende, Douglas participou de uma reunião com a Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense, onde recebeu das mãos do presidente, Péricles Gomes, estudos estratégicos da região para a elaboração de seu projeto de governo, reconhecendo as necessidades da cadeia produtiva e da população para alavancar a economia.

A agenda também incluiu visita à inauguração do Centro Cirúrgico do Hospital dos Olhos. Ao lado do prefeito de Resende, Tande Vieira, do pré-candidato ao senado, Márcio Canella, do deputado estadual Gustavo Tutuca e de outras autoridades, Douglas defendeu a ampliação do acesso da população aos serviços básicos e citou a importância da estrutura local para que o acesso aos serviços essenciais.

-O cidadão mora em uma rua, em um bairro, dentro de uma cidade e é ali que o poder público precisa estar presente, levando infraestrutura, mobilidade, saúde e oportunidades para as pessoas. Durante minha passagem pela secretaria estadual das Cidades, estruturamos muitas ruas, diminuindo o tempo que as pessoas levam para chegar a um hospital e oferecendo segurança durante o percurso – afirmou.

Durante a passagem pela cidade também se reuniu com diversas lideranças locais, moradores e recebeu o título de cidadão resendense.

Reunião com representantes do cluster automotivo, em Porto Real

O Cluster Sul Fluminense, formado por montadoras e empresas sistemistas, gera mais de 20 mil empregos diretos na região. Durante sua passagem por Porto Real, Douglas Ruas se reuniu com representantes do setor para tratar dos impactos da reforma tributária no setor industrial.

-Estamos ouvindo as preocupações de quem gera emprego e renda no nosso estado. Precisamos garantir que as mudanças tributárias não penalizem os setores produtivos e prejudiquem a competitividade da indústria fluminense – afirmou.

Durante a reunião também focou na projeto de segurança pública para o interior, demonstrando preocupação com o impacto da violência no ambiente de negócios do estado.

-Temos recebido relatos de investidores que não se sentem seguros para investir no Rio de Janeiro porque não enxergam o estado como um ambiente seguro. Se não resolvermos o problema da segurança pública, vamos comprometer também o desenvolvimento econômico e a geração de empregos – declarou.

Durante a passagem pela cidade, também visitou importantes obras em andamento, junto ao prefeito Alexandre Serfiotis, ao pré-candidato ao senado, Márcio Canella, e outras lideranças políticas. À época em que esteve à frente da Secretaria Estadual das Cidades, foram realizados investimentos na melhoria da infraestrutura viária, com intervenções que alcançaram mais de 3 km de extensão.

Quatis

O dia de agendas foi encerrado em Quatis, em encontro com lideranças políticas e moradores da cidade para ouvir as demandas e buscar soluções para o desenvolvimento da cidade e região.