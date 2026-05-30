PRF prende casal com mais de 7 quilos de haxixe na Dutra, em Resende

Um casal de jovens foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (dia 30) transportando 7,6 quilos de haxixe pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A abordagem ocorreu por volta de 1h30, na altura do km 314 da rodovia, no sentido Rio, próximo ao bairro São Caetano.

De acordo com a PRF, uma equipe da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo quando suspeitou de um VW Polo Track preto, com placas de Guarulhos (SP). No veículo estavam um homem de 24 anos, que conduzia o carro, e uma passageira de 22 anos.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam que os ocupantes demonstravam elevado nervosismo. Ao serem questionados sobre o motivo da viagem, eles apresentaram versões contraditórias. Os policiais também sentiram um forte odor característico vindo do interior do automóvel, o que motivou uma revista mais detalhada.

No porta-malas, os agentes encontraram um saco contendo 35 tabletes de haxixe, totalizando 7,6 quilos da droga. Segundo a PRF, o motorista confessou que receberia, junto com a passageira, R$ 1.500 para transportar o entorpecente de Guarulhos até o Rio de Janeiro.

Ainda conforme o relato do condutor, a carga era composta por dois tipos de haxixe conhecidos como “Ice” e “Dry”. Ambos são derivados concentrados da resina da cannabis, produzidos por diferentes métodos de extração e com elevados níveis de THC, principal substância psicoativa da planta.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde o caso foi registrado. A droga foi apreendida.

Foto: Divulgação/PRF