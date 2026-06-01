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Operário fica ferido após muro desabar em obra na Voldac

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FOLHA DO ACO
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Um operário de aparentemente 60 anos ficou ferido após um acidente de trabalho registrado na manhã desta segunda-feira (dia 1º), em uma obra da Voldac, em Volta Redonda. De acordo com informações ainda preliminares, um muro desabou e caiu sobre o trabalhador por volta das 8h30. O acidente ocorreu na Rua Dr. Arnaldo Barreira Cravo.

Antes da chegada das equipes de resgate, moradores e comerciantes da região prestaram os primeiros socorros à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local.

O operário foi encaminhado para o Hospital São João Batista. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

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