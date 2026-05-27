Metalúrgicos da CSN aprovam proposta de Acordo Coletivo

Os trabalhadores da Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, aprovaram nesta quarta-feira (dia 27) a proposta final da empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027. A votação foi realizada de forma 100% virtual, entre 7h e 17h, e contou com ampla participação da categoria.

Ao todo, foram registrados 7.669 votos. A proposta recebeu 4.577 votos favoráveis (59,68%), enquanto 2.982 trabalhadores votaram contra (38,88%). As abstenções somaram 110 votos (1,43%) e não houve registros de votos nulos.

Com a aprovação, passam a valer as medidas econômicas apresentadas pela siderúrgica, apesar da recomendação de rejeição defendida pela diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

O pacote aprovado prevê abonos, reajustes salariais escalonados e ampliação de benefícios. Entre os principais pontos estão o pagamento de abono equivalente a 2,231 salários para o setor operacional, dividido em duas parcelas; o Cartão Extra do Banco de Horas, no valor total de R$ 900; além do reajuste no Cartão Alimentação, que passará para R$ 1.135,07, e do Auxílio Creche, reajustado para R$ 769,20.

Para os trabalhadores com salários de até R$ 5 mil, além de supervisores e técnicos, o reajuste salarial será de 4,11%, aplicado de forma escalonada: 2,055% em maio e outros 2,055% em dezembro de 2026, ambos calculados sobre os salários de abril. Já os empregados com remuneração superior a R$ 5 mil — exceto supervisores e técnicos — terão reajuste de 1% a partir de dezembro de 2026.

A aprovação ocorreu apesar da resistência da direção sindical. Nos dias que antecederam a votação, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, classificou o parcelamento do reajuste baseado no INPC como “humilhante para o trabalhador”.

A entidade também manifestou preocupação com possíveis perdas financeiras para empregados que eventualmente fossem desligados antes da aplicação da segunda parcela do reajuste, prevista para dezembro. Ainda assim, a maioria dos trabalhadores optou pela aprovação da proposta apresentada pela empresa.

Com o resultado da votação virtual, encerra-se o impasse da campanha salarial dentro do prazo da data-base da categoria, fixada em 1º de maio. A prorrogação do acordo anterior tinha validade até o próximo dia 31.