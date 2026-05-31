Arsenal é encontrado após prisão por violência doméstica em Barra Mansa; Polícia Civil apreende seis armas e mais de 400 munições

A Polícia Civil apreendeu um verdadeiro arsenal durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa, no sábado (dia 30). A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), sob coordenação do delegado Marcus Montez.

A operação teve origem após a prisão em flagrante de um homem de 42 anos por crimes de ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desobediência e coação no curso do processo. A vítima é a companheira do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia para registrar ocorrência em razão das agressões e ameaças sofridas. Enquanto prestava depoimento na unidade policial, o investigado continuou a ameaçá-la por telefone. Diante da situação, ele foi conduzido à delegacia por policiais militares e recebeu voz de prisão em flagrante.

Na ocasião da prisão, nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, durante a apuração do caso, surgiram elementos que levaram a Polícia Civil a solicitar à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O pedido foi autorizado pelo Poder Judiciário.

Por volta das 18h do mesmo dia, os agentes cumpriram a ordem judicial e localizaram no imóvel quatro pistolas, um revólver, uma espingarda, 11 carregadores e uma grande quantidade de munições de diversos calibres.

Ao todo, foram apreendidas 135 munições calibre 12, 65 munições calibre .45, 122 munições calibre .22, 80 munições calibre 9 milímetros e 18 munições calibre .380, totalizando 420 munições.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para perícia. O homem permanece preso e à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar a origem das armas e munições encontradas na residência.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia, através do WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.