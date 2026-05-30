Tentativa de homicídio: Homem é baleado na virilha, em Barra Mansa

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste sábado (dia 30) no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Um homem de 25 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo e precisou ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, a vítima relatou que havia saído de casa para comprar bebida e, ao retornar, próximo à entrada da Rua 19, ouviu um disparo. Em seguida, sentiu uma forte dor na região do quadril e percebeu que havia sido atingido.

Mesmo ferido, o homem conseguiu correr até sua residência e pedir ajuda à companheira, que o levou ao hospital. Segundo os policiais, o projétil entrou pela região da virilha e saiu pela nádega direita.

Ainda conforme o relato da vítima, ela não possui desafetos ou suspeitos de terem cometido o crime. No entanto, informou aos agentes que possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Delegacia de Polícia de Barra Mansa.