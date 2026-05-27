Viação Elite conquista habilitação ao programa Pac Mobilidade do governo federal

A Viação Elite, empresa sediada em Volta Redonda e referência no transporte intermunicipal do Sul Fluminense, foi habilitada pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, para participar da nova etapa do Novo PAC – Mobilidade Urbana, programa voltado à renovação da frota do transporte coletivo no país.

Com a aprovação da proposta, a empresa poderá investir cerca de R$ 20 milhões na aquisição de 20 novos ônibus, que serão utilizados nas linhas intermunicipais operadas pela companhia, beneficiando diretamente moradores de cidades de toda a região Sul Fluminense.

A seleção das propostas foi publicada pelo Governo Federal, prevê investimentos em diversos estados brasileiros, com recursos financiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os veículos contemplados utilizam tecnologia Euro 6, considerada mais moderna e menos poluente, reduzindo a emissão de gases e melhorando a eficiência energética.

Para a Viação Elite, a habilitação representa não apenas a possibilidade de renovação da frota, mas também o reconhecimento de que a empresa está totalmente regularizada, estruturada e apta a acessar programas públicos estratégicos voltados à modernização do setor de transporte coletivo.

“Estamos orgulhosos com esse resultado, que reflete um momento de superação e solidez da empresa. Depois de um período muito difícil, conseguimos manter os serviços e gradualmente estamos oferecendo melhorias. Temos muito que agradecer a cada um de nossos funcionários por alcançar esse objetivo e também aos nossos clientes que diariamente utilizam nossos serviços”, disse Lucas Arantes, presidente da Viação Elite.

A empresa destaca que essa iniciativa de oportunizar esse crédito com taxa de juros reduzidas representa um importante sinal de apoio do Governo Federal às operadoras de transporte, especialmente diante dos desafios enfrentados pelo setor nos últimos anos, principalmente após a pandemia, e mais recentemente a Guerra no oriente médio, que impactou diretamente a operação e os custos do sistema em todo o país e ainda existe reflexos desses impactos.

Além do ganho operacional, os investimentos devem proporcionar mais conforto, segurança, acessibilidade e qualidade no atendimento aos passageiros que utilizam diariamente as linhas intermunicipais da região.

“A união de esforços, entre o governo federal e o setor do transporte, só vai trazer benefícios a quem mais interessa: o usuário do sistema.

Todo investimento, seja por meio de financiamento da frota ou por meio de subsídios são de extrema importância para a sustentabilidade dos sistemas de transporte coletivo no país. Que tem por objetivo mover as pessoas aos seus destinos, sendo o único setor capaz de oportunizar acesso à educação, saúde, trabalho e lazer. E essa é a nossa missão, mover essa engrenagem para que todos possam chegar aos seus destinos e retornar as suas casas em segurança!”, disse Lucas Arantes.

A expectativa da Viação Elite é de que iniciativas como essa sejam ampliadas nos próximos anos, fortalecendo a parceria entre o poder público e as empresas de transporte coletivo, permitindo novos investimentos em tecnologia, sustentabilidade e melhoria contínua dos serviços prestados à população.

“Essa é uma tendência cada vez mais forte. Muitas prefeituras já atuam neste sentido, mas esse projeto tem um simbolismo muito forte, por partir do Governo Federal, que deu mostra irrefutável de que acredita e aposta no sistema de transporte que operamos”, destacou Lucas Arantes.

A renovação da frota também acompanha uma tendência nacional de modernização da mobilidade urbana, com foco em veículos menos poluentes e mais eficientes, alinhando o transporte coletivo às novas demandas ambientais e de qualidade dos serviços públicos.