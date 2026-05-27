Prefeitura de Volta Redonda fortalece rede de atendimento social com visita ao projeto ‘Eu Pratico Esperança’

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou na manhã desta terça-feira, 26, uma visita institucional ao projeto social “Eu Pratico Esperança”, no bairro Retiro. A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, esteve no local acompanhada de representantes da rede socioassistencial e da Saúde do município, para conhecer de perto os serviços oferecidos pela instituição.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer a integração entre o poder público e instituições da sociedade civil que atuam diretamente no acolhimento e atendimento da população, ampliando o diálogo e as possibilidades de ações conjuntas.

Durante a visita, Larissa participou das atividades do grupo da melhor idade e conheceu os projetos desenvolvidos pelo “Eu Pratico Esperança”, que atua há mais de 20 anos no município.

“Hoje, a gente veio fazer uma visita ao projeto ‘Eu Pratico Esperança’, que realiza um importante trabalho como instituição da sociedade civil, além de possuir um grupo ativo de idosos em funcionamento. A ideia é fortalecer os laços enquanto rede e reforçar a importância desse trabalho intersetorial”, afirmou Larissa.

A subsecretária ressaltou, ainda, que a determinação do governo municipal é ampliar o diálogo e a atuação conjunta com instituições sociais da cidade. “Esse é um pedido do prefeito: que a gente caminhe lado a lado com as instituições, porque muitas vezes elas alcançam lugares onde o poder público não consegue chegar sozinho. Precisamos compreender essa importância e fortalecer cada vez mais essas parcerias em benefício da população”, completou.

A diretora do projeto, a assistente social Naira Tenório Carneiro, afirmou que a parceria representa um avanço importante para ampliar os atendimentos oferecidos à população. “Essa parceria vai ser para integrar isso mesmo, sabe? Caminhar junto, realizar ações em conjunto e ampliar o acesso das pessoas aos atendimentos. Era muito importante a rede conhecer o nosso trabalho”, destacou.

Projeto

O “Eu Pratico Esperança” atende moradores de diversos bairros de Volta Redonda e se tornou referência em ações voluntárias de acolhimento, cuidado e fortalecimento de vínculos sociais no município.

Atualmente, o espaço conta com cerca de 58 profissionais voluntários e oferece atendimentos gratuitos em áreas como clínica geral, pediatria, psicologia, psiquiatria, nutrição, orientação jurídica e psicopedagogia.

Além dos atendimentos, o projeto desenvolve ações voltadas para diferentes públicos, como reforço escolar para crianças da rede pública, grupos terapêuticos, atividades de estimulação cognitiva para idosos, aulas de jiu-jitsu infantil e exames de vista gratuitos, incluindo a doação de óculos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A instituição também promove iniciativas de acolhimento, fortalecimento de vínculos e orientação para famílias atendidas pelo projeto.

Foto: Clara Preta – Smas.