Padre Sílvio Rafael Juliano morre aos 70 anos; Diocese divulga programação do velório e sepultamento

A Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda comunicou, neste domingo (dia 31), a morte do padre Sílvio Rafael Juliano, aos 70 anos. O sacerdote faleceu no Hospital Unimed, em Volta Redonda, onde estava hospitalizado desde o último dia 22.

Em nota oficial, a Diocese lamentou a perda e destacou a dedicação do religioso à Igreja Católica e às comunidades onde atuou ao longo de mais de três décadas de sacerdócio. “Rezemos pelo eterno descanso de sua alma e pelo consolo de seus familiares, amigos e de toda a comunidade diocesana que ele tão generosamente serviu”, afirmou a instituição.

Atualmente, padre Sílvio exercia a função de vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pinheiral. Nascido em 16 de fevereiro de 1956, ele foi ordenado sacerdote em 12 de dezembro de 1993 por Dom Valdir Calheiros. Durante sua trajetória, passou por diversas paróquias da região e ocupou cargos de destaque na estrutura da Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda.

Reconhecido pelo acolhimento, sensibilidade e dedicação pastoral, também atuou como vigário-geral da Diocese durante o episcopado de Dom João Maria Messi. Além disso, foi o último reitor do Seminário Diocesano São Paulo VI durante o Projeto Comum de Formação, que reuniu dioceses do estado para a formação de novos sacerdotes.

O velório terá início às 18h deste domingo, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Pinheiral. Às 19h será celebrada uma missa em sua memória. Na segunda-feira (dia 1º), serão realizadas missas exequiais às 7h e às 9h. O sepultamento está marcado para as 10h30, no Cemitério Municipal de Pinheiral.

A morte do padre Sílvio gerou manifestações de pesar de fiéis, lideranças religiosas e dioceses da região, que destacaram sua contribuição para a evangelização e formação do clero.

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