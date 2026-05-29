PF prende homem por aquisição de moeda falsa no Sul Fluminense

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (dia 29) um homem suspeito de adquirir moeda falsa. A ação ocorreu no município de Vassouras.

Na ação, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) abordaram o suspeito logo após sua saída de uma agência dos Correios. O homem havia acabado de receber uma encomenda contendo cédulas de R$ 100 com fortes indícios de falsificação.

A ação foi realizada após uma denúncia recebida pela PF apontar que uma pessoa estaria utilizando o serviço postal para o recebimento do material ilícito.

Além das cédulas falsas, um aparelho celular também foi apreendido e será submetido à análise para auxiliar na identificação de outros possíveis envolvidos com o esquema criminoso.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele irá responder pelo crime de aquisição de moeda falsa.