Perigo: Adolescente é ferido com faca por colega dentro de escola em Vassouras

Um adolescente de 14 anos foi ferido por um colega, de mesma idade, com uma faca na manhã desta segunda-feira (dia 1º) dentro de uma unidade escolar localizada no distrito de Demétrio Ribeiro, em Vassouras. Ambos são estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a Prefeitura de Vassouras, a vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe da escola e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Universitário de Vassouras, onde passou por procedimento de sutura. O estudante também está sendo acompanhado pelos familiares, além das secretarias municipais de Educação e de Segurança Pública.

De acordo com a administração municipal, o adolescente apontado como autor da agressão foi conduzido à delegacia por policiais militares, junto com o seu responsável legal. O caso será investigado e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes.

A prefeitura informou ainda que mobilizou sua estrutura para prestar assistência ao estudante ferido e à sua família. Em nota, o município classificou o episódio como um fato isolado, decorrente de uma ação individual e inesperada.

A administração ressaltou que a escola adotou as medidas necessárias imediatamente após a ocorrência, prestando socorro à vítima e acionando as forças de segurança. O caso segue sob investigação e a Prefeitura afirmou que continuará acompanhando a situação e colaborando com as autoridades.