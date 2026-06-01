Pedofilia: Ação conjunta prende empresário por crimes cometidos em Barra do Piraí e no Rio de Janeiro

Ação conjunta entre a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e a 51ª Delegacia de Polícia de Paracambi, cumpriu, nesta segunda-feira (dia 1°), mandado de prisão preventiva contra um homem de 58 anos de idade, empresário do ramo de informática, investigado pela prática de diversos abusos sexuais contra menores de idade. Os crimes foram cometidos nos municípios de Barra do Piraí e Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o acusado passou os últimos seis meses se escondendo em diferentes endereços no Estado do Rio de Janeiro para fugir da polícia e do cumprimento das determinações judiciais.

A atuação conjunta das equipes policiais resultou na localização e prisão do investigado, apontado pelas autoridades como um indivíduo violento e de alta periculosidade. As investigações também revelaram que ele teria ameaçado testemunhas para que mudassem os depoimentos prestados em juízo, conduta que poderá resultar em novas acusações criminais.

Segundo a polícia, a prisão representa importante resposta das forças de segurança pública no combate aos crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das vítimas e a responsabilização rigorosa de autores de crimes dessa natureza.

Somadas, as penas pelos crimes investigados podem chegar próximo aos 30 anos de reclusão.

A Polícia Civil reforça que denúncias envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser realizadas de forma anônima pelos canais oficiais, sendo o sigilo absolutamente preservado.