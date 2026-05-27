Projeto Pró-Águas RJ é lançado em Rio Claro com foco na restauração florestal, proteção de nascentes e ações de resiliência climática

O município de Rio Claro recebeu, na terça-feira (dia 26), o lançamento oficial do projeto Pró-Águas Rio de Janeiro, iniciativa do Instituto Espinhaço voltada à recuperação ambiental e ao fortalecimento da segurança hídrica em regiões estratégicas do estado. O projeto é financiado pela bp, empresa global de energia que atua no Brasil há mais de 50 anos. O evento aconteceu no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos e reuniu autoridades municipais, representantes ambientais, instituições parceiras e produtores rurais.

O Pró-Águas RJ promove ações de restauração florestal, conservação do solo, proteção de nascentes e recuperação de áreas degradadas a partir das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SbN). O projeto integra uma iniciativa mais ampla de recuperação de áreas degradadas no estado do Rio de Janeiro, com meta total de 7.500 hectares. Nesta primeira fase estão previstos 90 hectares nos municípios de Rio Claro, Piraí e Campos dos Goytacazes, sendo 60 hectares destinados à restauração florestal e 30 hectares voltados à conservação do solo.

Na região de Rio Claro, o projeto já mobilizou cerca de 15 produtores rurais e realizou o plantio em mais de 10 hectares, fortalecendo ações voltadas à recuperação de áreas estratégicas para a proteção dos recursos hídricos e das paisagens locais.

Além das ações em campo, o programa também prevê mobilização social, comunicação ambiental e articulação com comunidades e parceiros institucionais, aproximando produtores, territórios e estratégias voltadas à resiliência climática.

Durante o lançamento, o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, destacou o papel humano e territorial do projeto. “O Instituto Espinhaço não é só um plantador de árvores. Somos uma instituição de pessoas que acreditam que um mundo novo é possível todos os dias, e nós praticamos isso”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro, José Vicente, ressaltou a importância da parceria para fortalecer as ações ambientais no município. Segundo ele, a recuperação dessas áreas demanda investimentos elevados do poder público, e a chegada do Instituto contribui para ampliar esse trabalho de forma estruturada. “O município sozinho teria um custo muito alto para executar esse tipo de recuperação ambiental. Com o apoio do Instituto e do financiamento do projeto, conseguimos ampliar essas ações e buscar novas áreas para recuperação”, destacou o secretário.

A vice-prefeita de Rio Claro, Guta Monteiro, também ressaltou a importância da iniciativa para o município. “Projetos como o Pró-Águas são fundamentais para fortalecer a recuperação das nossas áreas verdes, proteger as nascentes e promover uma consciência coletiva sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Rio Claro ganha muito com essa iniciativa, principalmente por unir sustentabilidade, desenvolvimento e participação da comunidade”, afirmou.

Também participaram do evento a diretora de Comunicação e Assuntos Externos da bp no Brasil, Simone Guimarães; a representante do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, Anne Carvalho; o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Fernando da Silva; Mary Sorage da Silva Medeiros, Representante da Rede Brasileira das Reservas de Bioesfera – Programa MAB da UNESCO; além de representantes da Emater, Ministério do Meio Ambiente, secretários municipais da região e instituições ligadas à preservação da Mata Atlântica.

O lançamento do Pró-Águas RJ aconteceu próximo ao Dia da Mata Atlântica, celebrado nesta quarta-feira, 27 de maio, reforçando a importância da conservação ambiental, da recuperação de áreas estratégicas para o abastecimento hídrico e do fortalecimento da resiliência climática nos territórios fluminenses.

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