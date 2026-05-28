Nova operação com carga superdimensionada mobiliza a Dutra no Sul Fluminense

Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (dia 28) por conta da passagem de mais uma carga superdimensionada pela região Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o transporte de um transformador com mais de 300 toneladas iniciou o deslocamento por volta das 10h50, saindo do km 4 da Dutra, em Queluz, no interior de São Paulo, no sentido Rio de Janeiro.

A carreta segue escoltada pela PRF e trafega com velocidade máxima de 20 quilômetros por hora, o que pode causar lentidão em alguns trechos da rodovia.

A previsão é que o comboio siga até o km 317 da Dutra, em Itatiaia, onde fará uma parada para refeição das equipes envolvidas na operação. Caso as condições da via permitam, o deslocamento será retomado após as 13h, com destino ao km 299, próximo à entrada de Bulhões, em Porto Real, onde a carga ficará estacionada até a manhã do dia seguinte.

A PRF orienta os motoristas a manterem distância segura, respeitarem a sinalização e, se possível, buscarem horários alternativos para evitar congestionamentos ao longo do trajeto.

Foto: Divulgação/PRF