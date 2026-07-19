Carro capota na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um carro capotou no início da noite deste domingo (dia 19) na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do trevo de acesso aos bairros Jardim Tiradentes e Jardim Vila Rica, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e atuar na ocorrência, que ainda estava em andamento até a última atualização desta reportagem.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de ocupantes do veículo, possíveis vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram o capotamento ainda serão apuradas.

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