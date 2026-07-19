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domingo, julho 19, 2026
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Carro capota na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um carro capotou no início da noite deste domingo (dia 19) na Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do trevo de acesso aos bairros Jardim Tiradentes e Jardim Vila Rica, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e atuar na ocorrência, que ainda estava em andamento até a última atualização desta reportagem.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de ocupantes do veículo, possíveis vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram o capotamento ainda serão apuradas.

Foto: Reprodução

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