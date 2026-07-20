BM: Homem apontado pela Polícia Civil como líder do tráfico no Cotiara é preso para cumprir pena de nove anos

Um homem de 47 anos, condenado a nove anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 20) por agentes da 90ª DP (Barra Mansa). A captura ocorreu por volta das 11h, durante uma ação voltada ao cumprimento de mandados de prisão e ao combate ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão condenatório foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa após o trânsito em julgado da sentença, não cabendo mais recursos. Segundo as investigações, o homem é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e exercia papel de liderança no tráfico de drogas no bairro Cotiara.

Após ser localizado, o condenado foi conduzido à 90ª DP, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.

A Polícia Civil destacou que a prisão integra as ações permanentes de combate ao crime organizado e de localização de foragidos da Justiça, com o objetivo de retirar de circulação pessoas condenadas por crimes de maior gravidade.

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