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Homem morre após ser atingido por lancha em praia de Trindade

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FOLHA DO ACO
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Um homem de aproximadamente 60 anos morreu após ser atingido por uma lancha na tarde de sábado (dia 18), na Praia do Rancho, em Trindade, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu em um momento de grande movimentação de banhistas na praia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda na faixa de areia por pessoas que estavam no local, até a chegada da equipe de resgate. Em seguida, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

A unidade de saúde confirmou que, apesar dos esforços das equipes médicas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A ocorrência foi registrada na 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), que instaurou investigação para apurar como a embarcação atingiu o banhista. Até o momento, a Polícia Civil não informou se o condutor da lancha foi identificado ou se houve detenção de algum envolvido.

A Praia do Rancho, em Trindade, é um dos destinos mais visitados da Costa Verde, principalmente nos fins de semana e durante a alta temporada.

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