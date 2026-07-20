Dois adolescentes são apreendidos por tráfico e porte ilegal de arma em operação da PM em Barra Mansa

Dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite de domingo (dia 19), durante uma operação da Polícia Militar, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. Um terceiro suspeito, maior de idade, foi autuado apenas por posse e uso de drogas e liberado.

Segundo a PM, a ação teve início após uma denúncia de que homens armados estariam comercializando entorpecentes na Rua João Naves de Lima, em uma área apontada como de atuação de uma facção criminosa. A informação também indicava que uma residência era utilizada para armazenar drogas e que um terceiro indivíduo atuava levando usuários até o ponto de venda.

Com base nas informações, os policiais montaram um cerco tático e abordaram dois adolescentes com as características descritas na denúncia. Com um deles, foram apreendidos um revólver Rossi carregado com seis munições, outras seis munições sobressalentes, dois pinos de cocaína, dois celulares e R$ 20 em dinheiro. Já com o segundo, os agentes encontraram um revólver Taurus, também municiado com seis munições, dois pinos de cocaína, um celular e R$ 20.

Durante a operação, um terceiro suspeito também foi abordado. Com ele, os policiais encontraram três pinos de cocaína, um pedaço de maconha e R$ 6,25. No entanto, após a apresentação da ocorrência na 90ª Delegacia de Polícia, o homem foi autuado apenas por posse e uso de drogas, sendo liberado.

Na sequência, a equipe foi até a residência indicada na denúncia como local de armazenamento dos entorpecentes. Após autorização da moradora, os policiais realizaram buscas no quarto do filho dela, onde localizaram 16 pinos de cocaína com embalagens semelhantes às apreendidas com os adolescentes.

Os dois menores permaneceram apreendidos na 90ª DP e responderão por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o maior responderá por posse para consumo pessoal, conforme decisão da autoridade policial.

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