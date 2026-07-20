Condenado a 38 anos por estupro de vulnerável é preso em Barra Mansa; vítimas tinham 4 e 12 anos

Um homem de 53 anos, condenado a 38 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 20) por agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). A captura ocorreu por volta das 9h, na Avenida Domingos Mariano, nas proximidades da Prefeitura de Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da 90ª DP, coordenadas pelo delegado Marcus Montez, em cumprimento a um mandado de prisão expedido após a condenação definitiva do acusado. A sentença transitou em julgado na última quinta-feira (dia 16), não cabendo mais recursos.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram em janeiro de 2025, quando o homem abusou sexualmente de duas sobrinhas, de 4 e 12 anos. Durante todo o processo, ele respondeu em liberdade.

A Polícia Civil informou que o condenado foi localizado e preso sem oferecer resistência. Após os procedimentos na delegacia, ele será encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

A corporação destacou que a prisão faz parte das ações permanentes da 90ª DP voltadas à localização e captura de condenados por crimes graves, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a responsabilização dos autores e a proteção das vítimas.

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