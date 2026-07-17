Projeto do Aeroporto Regional ressurge em período pré-eleitoral

O projeto de construção do Aeroporto Regional Vale do Aço, em Volta Redonda, voltou ao centro do debate político regional em pleno período pré-eleitoral. O tema foi retomado na quinta-feira (dia 16) pelo ex-deputado federal Deley Oliveira, durante entrevista ao programa Dário de Paula, na Rádio Sintonia Vale.

Segundo Deley, o sub-relator do Orçamento da União e deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) garantiu a inclusão de recursos para o empreendimento no orçamento federal. “Vai entrar no orçamento”, afirmou o ex-parlamentar.

Hugo Leal é aguardado nesta sexta-feira (dia 17) nas comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda, quando deverá apresentar mais detalhes sobre a proposta, incluindo valores e a forma de execução do projeto. Deley também não descartou a possibilidade de participação financeira do Governo do Estado na iniciativa.

A retomada do assunto ocorre cerca de três anos após o então governador Cláudio Castro (PL) sinalizar interesse em tirar do papel o antigo projeto, considerado estratégico por empresários e lideranças políticas do Sul Fluminense. Em outubro de 2022, o governo estadual reiterou à Justiça o interesse em dar prosseguimento ao processo de desapropriação da área de aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados, localizada no bairro Roma I, entre Volta Redonda e Piraí, onde seriam implantados a pista de pouso, terminal de passageiros e área destinada à movimentação de cargas.

Projeto se arrasta há mais de duas décadas

A construção do Aeroporto Regional é uma das obras mais antigas e aguardadas da região. Inicialmente, a aquisição do terreno seria custeada pelas prefeituras de Volta Redonda e Piraí. No entanto, em 2010, o Governo do Estado manifestou disposição em assumir os custos da desapropriação, após iniciativa do então deputado estadual Edson Albertassi na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Em setembro de 2011, o projeto chegou a registrar um avanço com a publicação, no Diário Oficial da União, da liberação de R$ 8,6 milhões por meio do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (Profaa). Apesar disso, a obra nunca saiu do papel. Na época, o investimento total para implantação do aeroporto foi estimado em aproximadamente R$ 50 milhões. Passados 15 anos, especialistas avaliam que os custos deverão ser significativamente maiores, em razão da atualização dos projetos, da inflação acumulada e das exigências técnicas e ambientais.

Estrutura prevista

Pelo projeto original, o Aeroporto Regional Vale do Aço teria uma pista de 2,2 mil metros de extensão, superior à do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e capacidade para receber aeronaves de médio e grande porte, como modelos Boeing 737, com até 150 passageiros. A proposta prevê ainda a construção de terminais de passageiros e de cargas, além de uma segunda etapa destinada à implantação de equipamentos que permitam operações noturnas e em condições meteorológicas adversas.

Defensores do empreendimento argumentam que o aeroporto poderá ampliar a competitividade econômica do Sul Fluminense, impulsionar o turismo, facilitar o deslocamento de executivos e servir de apoio logístico para os aeroportos do Galeão e Santos Dumont. Atualmente, a região não conta com um terminal aéreo de grande porte, obrigando empresários e moradores a utilizarem aeroportos localizados no Rio de Janeiro ou São Paulo.

Promessa recorrente

O retorno do tema à agenda política, porém, ocorre em um momento de pré-campanha eleitoral e reacende discussões sobre a viabilidade do empreendimento e o histórico de promessas não concretizadas. Ao longo das últimas décadas, diferentes governos e políticos anunciaram estudos, recursos e intenções de viabilizar o aeroporto, sem que as obras fossem efetivamente iniciadas.

A expectativa agora é pela apresentação de informações mais detalhadas por parte do deputado Hugo Leal, especialmente sobre a previsão de recursos, cronograma e participação dos governos estadual e federal no projeto.

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