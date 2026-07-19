18.3 C
V Redonda
domingo, julho 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Paraquedista morre após ficar preso em árvore durante salto em Resende

Paraquedista morre após ficar preso em árvore durante salto em Resende

Por
FOLHA DO ACO
-

Um paraquedista morreu na tarde deste domingo (dia 19) após sofrer um acidente na região da Pracinha de Itapuca, em Resende.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura superior a três metros e ficou presa em uma árvore. Quando as equipes do 23º Grupamento de Bombeiros Militar chegaram ao local, o óbito foi confirmado.

Os militares permaneciam na cena da ocorrência aguardando a chegada da Polícia Militar para os procedimentos necessários. A identidade da vítima e as circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas.

O caso será apurado e mais informações serão divulgadas em breve.

Foto: Google Maps

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.