Paraquedista morre após ficar preso em árvore durante salto em Resende

Um paraquedista morreu na tarde deste domingo (dia 19) após sofrer um acidente na região da Pracinha de Itapuca, em Resende.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura superior a três metros e ficou presa em uma árvore. Quando as equipes do 23º Grupamento de Bombeiros Militar chegaram ao local, o óbito foi confirmado.

Os militares permaneciam na cena da ocorrência aguardando a chegada da Polícia Militar para os procedimentos necessários. A identidade da vítima e as circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas.

O caso será apurado e mais informações serão divulgadas em breve.

Foto: Google Maps