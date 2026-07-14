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terça-feira, julho 14, 2026
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Carro pega fogo e interdita Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília

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FOLHA DO ACO
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Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (dia 14) na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O incêndio aconteceu nas proximidades da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Instituto de Educação Professor Manoel Marinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram acionadas e atuam no combate às chamas e na organização do trânsito. Para o trabalho das equipes, a Avenida dos Trabalhadores foi interditada nos dois sentidos, tanto no sentido Vila Santa Cecília quanto em direção ao Centro.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do incêndio.

Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas até a liberação da via.

Fotos: Reprodução

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